La police recherche des témoins d'un meurtre commis le 28 septembre dernier à Anderlecht

"Le 28 septembre 2023 à 11h23, une bagarre a éclaté entre deux hommes devant l'établissement Knoebel, situé rue de Veeweyde à Anderlecht. La victime a alors reçu un coup de couteau et est partie se réfugier plus loin dans un snack. Elle est décédée des suites de ses blessures", rappelle l'avis de la police.

Les enquêteurs cherchent à identifier trois potentiels témoins qui sont passés à proximité au moment de la bagarre. "Le premier témoin est une femme habillée entièrement en blanc, portant une casquette blanche. Elle a de longs cheveux foncés tombant dans le dos. Les deuxième et troisième témoins semblaient se déplacer ensemble. Le deuxième est de corpulence mince et a les cheveux courts. Il portait un pantalon en jean gris et un t-shirt noir et mauve avec des empiècements blancs. Le troisième a les cheveux rasés. Il était habillé en noir et portait un sac à dos gris", détaille la police fédérale.