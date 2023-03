L'arrêt de la cour d'appel de Gand attendu le 14 avril

Le ministère public et la défense réfutent tout lien de causalité entre le viol et le suicide de la victime, alors que le tribunal correctionnel de Gand avait au contraire jugé que ce lien existait et s'était dès lors déclaré incompétent.

Les proches de la victime espèrent que la cour d'appel suivra la décision intervenue en première instance. L'affaire serait alors jugée devant la cour d'assises de Gand, où les suspects risqueraient jusqu'à 30 ans de prison.