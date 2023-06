L'avocat d'un membre du cercle Reuzegom reçoit une lettre de menace

L'auteur de la missive commence par faire référence à l'émission "De Afspraak", à laquelle Me Van Cauter a participé la semaine dernière, et la qualifie de "spectacle pathétique". L'auteur poursuit en écrivant que l'avocat a bien dû gagner sa vie en prenant part au procès, "avec tous ces fils à papa".

L'auteur de la lettre souhaite également à l'avocat des nuits blanches et promet, selon ses propres termes, d'y veiller dans un avenir proche. "On va aussi te baptiser avec de l'eau et de l'huile de poisson, bien fraîches par ces températures chaudes. Porte-toi bien, Jorisken, et peut-être à bientôt au comptoir?", ajoute encore la lettre.