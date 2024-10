Le Bureau d'enquête d'Orbán combattu en justice par la Commission européenne

La loi hongroise sur la défense de sa souveraineté nationale, qui institue un Bureau d'enquête discrétionnaire et intrusif, viole le droit de l'UE, selon la Commission européenne. Cette dernière a annoncé jeudi saisir la Cour de Justice de l'Union européenne.

Adoptée à Budapest à la fin de l'an dernier, cette loi du gouvernement de Viktor Orbán prétend lutter contre "l'ingérence étrangère". Elle institue un "Bureau" d'enquête sur les activités qui seraient financées ou menées depuis l'étranger, et qui par exemple pourraient influencer le résultat des élections ou la volonté des électeurs.

"Le pouvoir important du Bureau et la discrétion qui lui est laissée affecteront d'une manière disproportionnée toute une série de personnes et d'entités, y compris des organisations de la société civile, des médias et des journalistes", constate la Commission européenne.