Le pédocriminel le plus lourdement condamné en Belgique libre après sept ans

Le Néerlandais Pieter C., pédocriminel le plus sévèrement puni de l'histoire en Belgique avec une peine de 19 ans d'emprisonnement et 15 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines, a discrètement été libéré après sept ans de prison, révèlent Het Nieuwsblad, la Gazet van Antwerpen et De Standaard mercredi.