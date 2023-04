Le prof de sciences accusé de grooming dans une école de Comines écope de 8 ans de prison

S.D. a utilisé le même modus operandi pour les 400 adolescents de l'école cominoise qu'il a contactés. Des échanges à caractère sexuel ont eu lieu avec environ 250 élèves. La plupart d'entre eux étaient âgés entre 14 et 17 ans, au moment des faits, mais certains étudiants plus jeunes ont également été victimes de ces faits de grooming, entre 2015 et 2018. Une mise à disposition de cinq ans a également été ajoutée à la décision du jury.

Le ministère public a ordonné l'arrestation immédiate de S.D. Une réquisition contestée par l'avocat du prévenu, Me Lucas Rodriguez, pour divers motifs. Le tribunal a fait droit à la demande de Me Rodriguez, avocat au barreau de Tournai. Une procédure d'appel pourrait être entamée dans les prochains jours. Lors de l'audience du 23 mars 2023, un sursis probatoire avait été sollicité par le conseil du prévenu.