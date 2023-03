Le salon Made in Asia a attiré 70.000 visiteurs à Brussels Expo

Le salon de la pop culture asiatique Made in Asia a attiré 69.832 visiteurs à Brussels Expo lors de sa quinzième édition au cours des trois derniers jours.

Le salon s'est concentré sur l'animation et les bandes dessinées japonaises, les stars de YouTube, la K-pop, les jeux vidéo, les spécialités orientales et d'autres phénomènes de la pop culture.

Outre les acteurs francophones, les stars de YouTube et les experts en cosplay, Brussels Expo a proposé des activités de gaming, des produits dérivés, des objets d'art et de collection, des concerts aux fortes influences orientales et des zones dédiées aux traditions culturelles.

La prochaine édition de Made in Asia aura lieu les 22, 23 et 24 septembre 2023, toujours à Brussels Expo.