Le suspect d'un home invasion commis le 1er janvier à Bruxelles a été arrêté lundi

(Belga) Un homme suspecté d'avoir commis un "home invasion" le 1er janvier dans l'après-midi, au domicile d'une nonagénaire, rue aux Laines à Bruxelles, a été arrêté lundi, a communiqué la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles mardi.

"Un individu, se faisant passer pour un livreur de la poste, a sonné chez une dame âgée de 91 ans le 1er janvier après-midi, dans le but d'avoir accès à son appartement", a relaté la police. "Une fois la porte d'entrée de la victime ouverte, l'individu a attrapé cette dernière violemment par le bras et l'a traînée dans son appartement pour ensuite lui dérober sa carte de banque et une somme de 200 euros. La victime a été blessée au bras. L'auteur, lui, a pris la fuite à pied en emportant les objets volés." La section "vols" de la Recherche locale de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a mené l'enquête. Sur base de l'analyse d'images de caméras de vidéo-surveillance, elle a identifié un suspect. Ce dernier, détenu sous la modalité du bracelet électronique, avait eu une permission de sortie le 1er janvier dans l'après-midi. De plus, le suspect est connu de la section "vols" pour des faits similaires commis chez la voisine de palier de la victime, en 2015. Son domicile a été perquisitionné lundi et il a été privé de liberté. Il a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. (Belga)