Le tribunal de l'application des peines impose 15 conditions individualisées à Pieter C.

Le tribunal de l'application des peines (TAP) de Gand a imposé 15 conditions individualisées à Pieter C., pédocriminel néerlandais condamné à une peine de 19 ans d'emprisonnement et 15 ans de mise à disposition, mais libéré sous conditions fin avril après sept ans de prison.

Banquier et conseiller en investissement de profession, Pieter C. avait collecté près de 700 gigabits d'images pédopornographiques. Plus de 400.000 fichiers avaient été découverts par les enquêteurs anversois sur son ordinateur. L'enquête judiciaire avait en outre mis en lumière un orphelinat au Cambodge qu'il dirigeait avec sa femme et qui servait de couverture à des activités pédocriminelles.

Le tribunal d'Anvers l'avait condamné en 2016 à 19 ans de prison et 15 ans de mise à disposition. Mais le 28 avril 2023, le TAP de Gand l'a libéré sous conditions, a ajouté la magistrate de presse.

"Pieter C. a la nationalité néerlandaise et n'a pas le droit de séjourner en Belgique. Il a tenté de le faire, mais en vain. Entre-temps, une aide à la réinsertion a été mise en place aux Pays-Bas. Tant le service psychosocial et le psychiatre de la prison que les experts désignés par la défense de Pieter C. ont conclu que le risque de récidive était faible et que le traitement ambulatoire offrait des garanties suffisantes. Les autorités néerlandaises se sont officiellement dites prêtes à contrôler le respect des conditions."