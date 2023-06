L'E19 fermée à hauteur de Meer jusqu'à minuit au moins

L'autoroute E19 en direction des Pays-Bas restera fermée à hauteur de Meer, près de la frontière, jusqu'à minuit au moins, a confirmé le centre flamand du trafic. Cette fermeture fait suite à un accident entre un camion-citerne contenant du lait et un poids lourd transportant des voitures, ce jeudi après-midi.

L'incendie provoqué par cette collision a pu être éteint, mais le remorquage des deux véhicules lourdement endommagés demande beaucoup de travail. Les services d'urgence continuent de pomper le chargement de lait, et toutes les précautions sont prises concernant le camion sur lequel quatre véhicules électriques étaient stationnés.

Les embouteillages restent limités après l'heure de pointe du soir, précise encore l'administration flamande. Un embouteillage est encore signalé entre Meer et la frontière néerlandaise. Une déviation locale a été mise en place. En cas de trajet plus long, il est recommandé de prendre l'A12 via Bergen-op-Zoom.