Les arrestations pour conduite sous l'emprise de drogues en forte hausse, alerte Touring

En Belgique, la détection de la conduite sous influence de drogues ne nécessite plus de prise de sang. Un test salivaire et une série de tests suffisent pour contrôler la consommation de cannabis, de speed, d'ecstasy, d'héroïne et de cocaïne depuis le printemps 2019. Ce qui rend le testing plus rapide, plus efficace et plus proche de la réalité.

Plus de 30% des infractions se produisent dans la tranche d'âge 20-24 ans, suivie de 25% pour la tranche d'âge 25-29 ans. 94% sont des hommes et 25% des contrôles ont lieu les nuits en week-end, selon les chiffres observés par Touring.

"Nous pensons également que la prévention est encore trop limitée. C'est dommage, car l'effet positif de cette prévention est très clair en ce qui concerne les jeunes et l'alcool au volant", a conclu Touring.