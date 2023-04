Les experts en ADN seront entendus lundi au procès des attentats à Bruxelles

La cour d'assises de Bruxelles entendra lundi, au procès des attentats du 22 mars 2016, plusieurs experts en ADN, issus d'universités ou de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC). Ceux-ci exposeront la méthode pour prélever et analyser des échantillons d'ADN sur des scènes de crime. Ils présenteront ensuite les résultats des analyses effectuées pour identifier les auteurs et co-auteurs des attaques de Zaventem et Maelbeek.