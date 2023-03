Malaisie: au moins quatre morts dans des inondations et près de 41.000 évacués

Au moins quatre personnes sont mortes et près de 41.000 ont été évacuées en Malaisie à cause d'inondations provoquées par des pluies diluviennes dans plusieurs Etats du pays, ont annoncé samedi les autorités.

Selon la police, au moins quatre personnes sont mortes depuis mercredi, dont un homme piégé dans sa voiture emportée par les flots et un couple de personnes âgées qui se sont noyées.

Une femme de 68 ans s'est également noyée près de sa maison inondée, après avoir quitté un centre d'évacuation de la ville de Segamat, dans l'Etat de Johor (sud) frontalier de Singapour.

Près de 41.000 habitants de six Etats, principalement de Johor, ont été évacués vers des écoles et des centres communautaires où ils ont reçu eau, nourriture et vêtements.

Des médias locaux et des images sur les réseaux sociaux ont montré des rues inondées, des voitures submergées, des maisons remplies d'eau et des commerces barricadés.

Les pluies diluviennes continuent de s'abattre, ralentissant les opérations de secours. Le président de la Société de la nature malaisienne Vincent Chow a affirmé à l'AFP qu'il s'agissait des "pires inondations à Johor" depuis 1969.