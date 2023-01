Manifestations en Iran - Iran: plus de cinq ans de prison pour un militant des droits humains

(Belga) Un militant iranien des droits humains, Arash Sadeghi, a été condamné à plus de cinq ans de prison, sur fond de la contestation déclenchée par la mort en détention d'une jeune femme, a annoncé samedi à l'AFP son avocat.

Agé de 36 ans et souffrant d'un cancer des os, le militant avait été libéré sous caution le 21 janvier après plus de trois mois de détention dans la prison d'Evine à Téhéran. "Mon client a été condamné à cinq ans de prison pour collusion contre la sécurité du pays et à huit mois pour propagande contre la République islamique", a annoncé Me Ramin Safarnia. M. Sadeghi n'a pas comparu devant le tribunal révolutionnaire, qui a prononcé sa décision par contumace, selon sa défense. "Le verdict nous a été notifié mercredi, et nous avons 20 jours pour nous y opposer", a indiqué Me Safarnia. Avant sa récente détention, Arash Sadeghi avait passé plusieurs années en prison pour des "délits liés à la sécurité", avant d'être libéré en mai 2021 pour raisons de santé. "J'espère que le tribunal tiendra compte l'état de santé de mon client car il ne peut supporter l'emprisonnement", a dit Me Safarnia. Le militant avait été arrêté à la mi-octobre lors des manifestations secouant le pays depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne, arrêtée trois jours auparavant par la police pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique. (Belga)