Naufrage mortel d'un ferry au Gabon: 33 personnes interpellées

Au total, 124 des 161 passagers et membres de l'équipage recensés de l'Esther Miracle, un navire mixte de transport de passagers et de fret qui avait coulé le 9 mars en pleine nuit à quelques encablures des côtes gabonaises, avaient été secourus.

La veille, le ministre des Transports gabonais, Brice Paillat, avait remis sa démission au président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui l'a acceptée, avait indiqué la présidence dans un communiqué sans référence au naufrage.

Ce navire qui appartient à la compagnie privée, Royal Cost Marine (RCM), et dont on ignore la date de construction, avait été acheté et inauguré en novembre. Il assurait des liaisons entre la capitale gabonaise Libreville et le port pétrolier de Port-Gentil.

Des naufragés ont témoigné dans divers médias n'avoir pas été guidés par l'équipage lors de l'évacuation, être restés de nombreuses heures dans l'eau accrochés à des bateaux pneumatiques de secours qui prenaient l'eau ou à leurs bouées de sauvetage, avant l'arrivée des premiers secours, notamment des pirogues et une barge d'une compagnie privée.