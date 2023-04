Pas de lien de causalité entre le viol et le suicide de la victime, selon la cour d'appel

La cour d'appel de Gand a estimé, mardi, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le viol subi par une jeune fille de 14 ans en mai 2021 dans un cimetière gantois et le suicide de celle-ci. Les deux suspects adultes de cette affaire ne seront donc pas jugés devant les assises et écopent de 18 et 30 mois de prison, dont trois mois de prison ferme chacun.