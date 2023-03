Près d'un millier de plants de cannabis mis au jour dans une habitation du centre de Wavre

Une patrouille de police de la zone de Bruxelles-Ouest a intercepté, mercredi soir, une voiture dans laquelle se trouvaient deux ressortissants albanais respectivement âgés de 30 et 35 ans, domiciliés à Leeuw-Saint-Pierre, en Brabant flamand, et à Saint-Gilles, dans la région de Bruxelles-Capitale.

La fouille du véhicule a permis de découvrir des éléments incitant les policiers à requérir auprès des autorités judiciaires une perquisition dans une habitation bourgeoise située le long de la rue Chapelle Sainte-Élisabeth, à Wavre.

La visite dans la cité du Maca a permis aux enquêteurs de conclure que les deux individus appréhendés y surveillaient une plantation de quelque 937 plants de cannabis.

"L'enquête n'en est qu'à ses débuts et on ignore à cette heure quand cette plantation fut lancée et si elle a déjà permis l'une ou l'autre récolte", précise la porte-parole du parquet brabançon wallon.