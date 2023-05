RDC: au moins 164 morts dans des inondations au Sud-Kivu

Au moins 164 personnes ont trouvé la mort lors de graves inondations et de glissements de terrain survenus dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué vendredi un responsable de la société civile locale.

Les autorités n'ont pas confirmé de bilan.

La région connaît deux saisons de pluies annuelles. L'actuelle devrait se poursuivre durant le mois de mai.

Deux pays voisins de la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, ont aussi été frappés par des inondations, qui y ont fait respectivement au moins 130 et six morts.