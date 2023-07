Rejet des pourvois en cassation de Giuseppe et Marcello N. contre leur remise à l'Italie

La Cour de cassation a rejeté mardi le pourvoi introduit par les frères Marcello et Giuseppe N. contre la décision de la chambre des mises en accusation d'Anvers de les remettre à l'Italie. La plus haute juridiction du pays avait déjà rejeté précédemment les pourvois introduits par Lucio Aquino, Donato O., et Francesco S. contre leur extradition. Les cinq hommes peuvent donc être remis à l'Italie