Six ans requis pour un incendie volontaire au centre Croix-Rouge d'Yvoir

Six ans de prison ont été requis, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un résident du centre Croix-Rouge d'Yvoir né en 1992 poursuivi pour un incendie volontaire commis le 17 janvier 2024.

L'homme a mis le feu à des vêtements et une couverture qui se trouvaient sur un matelas, dans sa chambre, située au 3e étage du bâtiment. L'incendie a rapidement pu être maîtrisé par un éducateur, mais les faits ont néanmoins engendré l'évacuation de tous les occupants du centre, soit près de 300 personnes. Devant le tribunal, le prévenu indique qu'il avait bu de l'alcool, consommé des stupéfiants et pris des médicaments ce soir-là. Il dit aussi ne pas se souvenir d'avoir mis le feu.

Le parquet de Namur se dit interpellé par la personnalité du prévenu et par le risque de récidive. Il requiert six ans de prison ferme.

La défense rappelle le parcours de vie "chaotique et dégradant" du prévenu, originaire de Sierra Leone. Ce dernier, marié et père d'un enfant, avait été chassé de son village après avoir contracté le virus Ebola. Il avait notamment transité par la Libye, l'Italie et l'Allemagne avant d'arriver en Belgique où il avait déjà effectué plusieurs séjours en psychiatrie. Son avocate sollicite un sursis probatoire, estimant que "l'environnement carcéral" n'est pas adapté au prévenu qui "risque d'être confronté à des personnes mal intentionnées".

Jugement le 24 juillet.