Six mois de prison avec sursis pour un déserteur de la marine belge

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné mercredi un homme de 22 ans originaire de Charleroi à six mois de prison avec sursis pour désertion et faux en écriture. En formation à la marine belge, E.H. avait multiplié les absences et avait ensuite fourni de faux certificats médicaux.

Le prévenu suivait une formation à la base navale de Zeebrugge pour devenir marin, mais a commencé à cumuler les absences illégales en octobre 2021. En temps de paix, huit jours d'absence non justifiée suffisent à être considéré comme un déserteur. En temps de guerre, ce seuil est abaissé à trois jours.

Le jeune homme s'est finalement présenté à la base navale fin juillet 2022 avec des certificats médicaux qui se sont avérés être des faux. Lors de son interrogatoire, le prévenu a avoué avoir payé 25 euros pour obtenir ces documents.

E.H. ne s'est pas présenté à son procès le 1er février. Le procureur a donc requis contre lui six mois d'emprisonnement ferme et une amende. Le juge a toutefois pris en compte le casier judiciaire vierge du prévenu et l'a condamné par défaut à six mois de prison avec sursis.