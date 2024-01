Suspension du prononcé pour une puéricultrice d'une crèche où un bébé était mort étouffé

Une puéricultrice d'une crèche à Deurne (Anvers) a bénéficié mardi de la suspension du prononcé. Le tribunal correctionnel l'a reconnue coupable de l'homicide involontaire de la petite Camille, mais a décidé de ne pas prononcer de peine à son encontre. En raison de sa négligence, la fillette de 19 mois était morte asphyxiée avec un ballon dégonflé. La crèche et son directeur ont pour leur part été acquittés.

À la suite du décès, une enquête avait été ouverte et la crèche, le directeur et la puériculture de référence ce jour-là ont été poursuivis pour homicide involontaire par défaut de prévoyance.

Les faits étaient survenus le 17 mars 2022 dans une crèche spécialisée dans l'accueil d'enfants à besoins spécifiques, Camille souffrant d'un déficit moteur. Les parents ont été appelés quelques heures après l'avoir déposée ce jour-là pour les prévenir que leur fille avait cessé de respirer. Camille avait mis dans sa bouche un ballon dégonflé avec lequel elle jouait et s'était étouffée.

Seule la puéricultrice a été reconnue coupable mardi. Le tribunal a estimé qu'elle aurait immédiatement dû retirer le ballon des mains de la fillette lorsqu'elle a vu qu'il s'était dégonflé, au lieu d'aller d'abord aider un collègue. "Cette négligence a entraîné la mort de l'enfant en bas âge", a souligné le tribunal.

Pour déterminer sa peine, la juridiction a toutefois tenu compte du casier judiciaire vierge de la puéricultrice et de "l'empreinte indélébile" que les faits ont laissée sur elle. Le tribunal n'a pas douté de la compétence et de l'expérience de la puéricultrice et lui a accordé la suspension du prononcé.

La crèche et son directeur ont pour leur part été acquittés.