Tentative de parricide : le prévenu réaffirme ne pas avoir voulu tuer sa mère

Le fait de vouloir tuer un parent est une circonstance aggravante, la peine encourue est donc plus élevée que pour un non-parent. "La vie avec ma mère était difficile, mais je n'ai pas voulu la tuer, je demande pardon", a-t-il déclaré jeudi.

Les faits ont eu lieu en septembre dernier en région namuroise. Le prévenu, qui a déjà passé 22 ans de sa vie en prison pour des extorsions, vols avec violence, infractions à la loi sur les armes et coups, est sorti de celle de Saint-Hubert fin octobre 2021 et est retourné vivre chez sa mère de 70 ans. Le 29 juin dernier, sans raison apparente, il a porté sept coups de couteau à cette dernière et l'a violemment tabassée. Il a ensuite pris la fuite dans la voiture de la victime en emportant sa carte bancaire. L'homme a été intercepté dans la gare de Luxembourg, après un trouble de l'ordre public.