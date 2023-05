Treize interpellations et 25 perquisitions en Belgique dans une vaste opération anti-mafia

Vingt-cinq perquisitions ont été menées mercredi matin dans le Limbourg, dans le cadre d'un vaste coup de filet européen visant des personnes suspectées d'appartenir à la mafia calabraise, la 'Ndrangheta. Il s'agit "sans aucun doute" de la "plus grande opération jamais menée contre la mafia calabraise en Europe", a précisé le parquet fédéral mercredi en fin de matinée, lors d'une conférence de presse.

La partie belge de ce coup de filet est restée "relativement modeste", selon le parquet fédéral: 13 personnes ont été interpellées et emmenées pour audition. Le juge d'instruction devra par la suite décider de leur sort.

Le parquet fédéral avait déjà confirmé la tenue en matinée d'une "opération européenne de grande envergure à travers plusieurs pays", visant "plus d'une centaine de membres présumés de la mafia calabraise". En tout, environ 150 perquisitions ont eu lieu dans 8 pays, à partir d'un dossier ouvert en Belgique il y a 5 ans. Des perquisitions ont eu lieu simultanément en Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, France, Roumanie et Slovénie, en plus de la Belgique.