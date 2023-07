Trois hommes interpellés à Bruxelles après un cambriolage à Gand

Le cambriolage a eu lieu dans un logement situé près de la gare de Gand-Saint-Pierre. Les auteurs se sont introduits dans certaines chambres d'hôtes et ont emporté plusieurs objets. Dans leur fuite, ils ont également volé une voiture appartenant à l'un des locataires du B&B.

La voiture en question a été repérée par la police et suivie jusqu'à Bruxelles. Trois hommes se trouvaient dans le véhicule. Tous été présentés au juge d'instruction et placés sous mandat d'arrêt pour cambriolage et vol. Si deux des suspects sont âgés de 23 ans et de 20 ans, le troisième prétend n'être âgé que de 16 ans. Selon le parquet, ce dernier a néanmoins été préalablement soumis à une scintigraphie osseuse confirmant qu'il était bel et bien majeur.