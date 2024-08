Trois individus pris en flagrant délit de vol de matériel audio sur un parking de l'E17

Dans la nuit de dimanche à lundi, la police de la route a remarqué vers 01h00 que trois hommes étaient en train de décharger des caisses d'un camion immatriculé en Pologne. Le poids lourd était garé sur le parking de l'E17 en direction de la France.

Des trous avaient été percés dans la bâche afin d'accéder au butin plus rapidement. Il s'agit de matériel audio haut de gamme, de marque Bose, a précisé le parquet de Flandre occidentale. "Les personnes ont été appréhendées sur-le-champ et leur camionnette a été saisie." Les biens ont été rendus au routier qui n'avait rien remarqué et était en train de dormir dans sa cabine.