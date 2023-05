Un agresseur sexuel recherché à la suite du viol d'une jeune fille à Gosselies

Le dimanche 30 avril 2023, entre 14h30 et 15h30, une jeune fille âgée de 20 ans a été victime d'un viol dans le sentier pédestre situé à proximité de la rue des Tanneurs à Gosselies. Après les faits, l'agresseur a pris la fuite en direction de la chaussée de Courcelles. Ce dernier est âgé entre 25 et 30 ans et mesure environ 1m75. Il est de corpulence normale, a les cheveux blonds et les yeux clairs.

La police indique que le suspect portait une veste noire et une écharpe colorée au moment des faits.