Un attentat en Belgique était une hypothèse après ceux de Paris, selon la Sûreté de l'État

La Sûreté de l'État et l'Ocam ne sont pas restés inactifs pendant cette période. "Traditionnellement, nous recevons entre 36.000 et 40.000 informations sur le terrorisme par an, mais à ce moment-là (2015-2016, NDLR), nos chiffres étaient au plus haut", a souligné Pascal Petry.

"Avez-vous craint une attaque sur le territoire belge ou la Belgique n'était-elle qu'une base de repli ?, a demandé la présidente de la cour d'assises, Laurence Massart. "Bien sûr, nous avons toujours pensé que la Belgique pourrait être une cible, cela faisait partie des hypothèses de travail, comme nous l'a démontré le cas du Musée juif", a répondu M. Petry.