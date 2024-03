Un boucher renvoyé au tribunal correctionnel pour assassinat avec provocation

La relation entre la fille du sexagénaire et la victime avait pris fin depuis un an et demi, mais le quadragénaire ne supportait pas la rupture et harcelait son ex-petite amie.

En mars 2022, la victime, Tim W., a reçu une injonction de ne pas contacter son ancienne compagnie. Il a enfreint cette mesure le 28 octobre 2022. Deux jours plus tard, il s'est rendu chez le prévenu. Une dispute a éclaté. Le boucher a finalement poignardé à mort son ancien gendre.