Un col de montage iconique en Irlande en vente à 10 millions d'euros

Le député Malcolm Byrne a appelé le gouvernement d'intervenir et a qualifié cette possible vente d'une "bonne occasion d'acquérir l'un de nos sites les plus emblématiques et les plus pittoresques et de lancer un projet de régénération."

Les avis divergent toutefois. Le député Michael Healy-Rae estime que l'argent pourrait être mieux investi dans des habitations abordables à Dingle (la péninsule où se trouve le Conor Pass).