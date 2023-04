Un colis postal de quatre kilos de cannabis intercepté par la police d'Anvers

La police locale d'Anvers a intercepté cette semaine un colis postal contenant 4,5 kilos de cannabis. Une perquisition qui s'en est suivie a permis aux enquêteurs de mettre la main sur six kilos de kétamine.

Les enquêteurs ont ensuite perquisitionné l'adresse de livraison et trouvé le paquet, qui contenait une importante quantité de cannabis. Dans l'habitation, ils ont également découvert de la kétamine.

Un suspect a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt.

Des interceptions de colis ont mené en 2022, à Anvers, à sept interpellations ainsi qu'à la saisie de 530 grammes de cocaine, de 44.586 pilules d'ecstasy, de plus de 1.000 pilules de 2C-B, de quatre kilos d'amphétamines, de plus de 15 kilos de kétamine, de 4.420 doses de LSD, de sept kilos de MDMA, de 560 grammes de crystal meth et enfin d'une somme de 6.500 euros.