Un an de prison pour avoir cambriolé la maison de ses grands-parents décédés

Selon le frère du prévenu, l'héritage se composait de 23 kilogrammes d'or, 1,4 kg de devises étrangères et 10.000 euros en liquide, pour une valeur totale d'environ un million et demi d'euros.

N'étant pas en mesure de constater avec précision les biens dérobés, le tribunal a estimé leur valeur à 200.000 euros.

Le prévenu était déjà bien connu de la justice belge puisque son casier judiciaire mentionnait 51 condamnations. Le dossier ayant mis 10 ans à aboutir, le tribunal louvaniste a toutefois fait montre d'une certaine clémence et limité la peine à un an de prison. Sans estimation précise de la valeur des bien dérobés, il a en outre fixé le dédommagement auquel le frère et l'association peuvent prétendre à respectivement 50.000 euros et 100.000 euros.