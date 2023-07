Un homme armé d'un fusil de chasse a été intercepté à Anderlecht samedi

La zone de police Bruxelles-Midi a reçu samedi un appel signalant un homme armé dans les environs de la Place Lemmens à Anderlecht, a-t-elle communiqué mercredi. Un individu possédant un fusil de chasse a été intercepté par la brigade cycliste "VITES" et la "Special Response Unit" de la zone.

L'individu a été privé de liberté, emmené au commissariat pour audition et relaxé ensuite. L'enquête suit son cours.

"Notre zone de police insiste sur l'importance de signaler les situations suspectes et remercie les habitants d'Anderlecht de leur vigilance. La coopération entre la population et la police est essentielle pour garantir la sécurité et l'ordre public", a ajouté la zone de police Bruxelles-Midi.