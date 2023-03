Un homme placé sous mandat d'arrêt pour quatre faits de violence commis en une semaine

Un jeune homme né en 1992 a été placé sous mandat d'arrêt et incarcéré à la prison de Jamioulx à la suite de quatre faits d'extorsion et de vol avec violence commis en une semaine à La Hestre (Manage, province de Hainaut), a confirmé jeudi en fin de matinée le parquet de Charleroi. L'individu est déjà connu pour des faits de violence et de stupéfiants.

Entre le 2 et le 9 mars dernier, quatre faits d'extorsion et de vol avec violence ont été commis dans une pharmacie, un magasin, une friterie et une pompe à essence à La Hestre. "Le préjudice total s'élève à 830 euros. Lors de deux des faits, un couteau a été exhibé et pour les autres faits, le suspect a usé d'une arme à feu de poing", a indiqué le parquet de Charleroi. Grâce à une bonne collaboration entre divers services de la zone de police Mariemont, le suspect a pu être identifié et interpellé à la suite d'une perquisition menée à son domicile mercredi. "Il s'agit d'un homme né en 1992 et déjà connu des services de police et du parquet pour des faits de violence et de stupéfiants."

Ce dernier a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. "Il est incarcéré à la prison de Jamioulx et nie les faits qui lui sont reprochés", a conclu l'autorité judiciaire.