Un incendie se déclenche dans la prison de Termonde: 150 détenus évacués, l'un d'eux a été hospitalisé

Cent-cinquante détenus de la prison secondaire de Termonde ont été évacués vers la cour de promenade après qu'un incendie s'est déclaré lundi soir dans l'établissement pénitentiaire, a indiqué Kathleen Van De Vijver, porte-parole de l'administration pénitentiaire.

À priori pas d'acte criminel

Les flammes ont pris dans une pièce où se trouvent des machines à laver et des sèche-linge. Une machine à laver était en cours d'entretien et les premiers éléments indiquent que l'incendie découle d'une cause technique et non d'une intention criminelle.