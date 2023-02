Un octogénaire condamné à 15 mois de prison ferme pour vol durant son congé pénitentiaire

Le 7 août 2022, un Ostendais de 78 ans, a signalé un vol à son domicile auprès de la police locale. Une personne s'était introduite en pleine nuit via une porte arrière et avait dérobé 5.170 euros rangés dans plusieurs portefeuilles et tirelires.

Des images de vidéosurveillance ont permis de voir le voleur en action à 2h19 du matin. Ce dernier a été identifié par la police de Blankenberge comme étant René S., un homme déjà condamné en janvier 2022 à 36 mois de prison ferme pour 11 cambriolages et neuf tentatives à Blankenberge et Zeebrugge. L'homme cumulait en outre 14 condamnations prononcées entre 1958 et 2011.

Une enquête a établi que l'octogénaire se trouvait sous surveillance électronique au moment des faits et était en congé pénitentiaire. Son bracelet électronique a permis de déterminer qu'il ne se trouvait pas chez lui au moment du cambriolage. De plus, sa voiture avait été aperçue à Ostende.

Lors de son interrogatoire avec la police, René S. a refusé de faire des déclarations, mais à l'audience, la défense n'a pas contesté le vol. Cette dernière a plaidé pour une peine de travail. Les nombreuses condamnations passées du prévenu ne permettaient toutefois pas de lui infliger une peine avec sursis.