Un quadragénaire condamné à cinq ans de prison pour avoir drogué et violé un autre homme

L'homme, dont le casier judiciaire s'étire sur 12 pages, a fermement nié le viol survenu lors d'un rendez-vous à l'hôtel Casablanca à Hechtel-Eksel, dans le Limbourg, le 20 août 2022. Il n'a par contre pas contesté les vols de deux voitures, du GSM et de l'argent de la victime, pour lesquels il comparaissait également.

D'après le ministère public, la victime avait été laissée pour morte dans la chambre d'hôtel. Alertés par le gérant de l'établissement, les services de police avaient retrouvé la victime nue et recroquevillée dans un coin de la pièce. Manifestement en état de choc, il était impossible d'entrer en contact avec elle. Son visage était tuméfié et son corps présentait plusieurs blessures et contusions. Des sous-vêtements souillés, des godemichés et des pots de lubrifiant ont également été retrouvés dans la chambre.