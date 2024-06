Un quadragénaire reste écroué pour l'assassinat de ses deux filles

Les faits se sont déroulés le 16 novembre 2022 dans une ferme située à Waardamme (Oostkamp). Ce mercredi après-midi-là, Chris V. a tué ses filles de 5 et 8 ans par suffocation. Les corps des victimes ont été retrouvés vers 20h00 dans la maison de leur père. Chris V. était alors introuvable, mais il a pu être appréhendé plus tard dans la soirée. Le suspect avait percuté un poteau avec sa voiture.

Le quadragénaire est rapidement passé aux aveux. Après les faits, il avait appelé son ancienne compagne en lui disant qu'il était "trop tard". Quelques jours après le double infanticide, son ex-petite amie et sa famille ont par ailleurs reçu une lettre du suspect dans laquelle il prétendait avoir agi par vengeance. Le père des deux filles a déclaré "craindre" de ne plus voir suffisamment ses enfants après sa séparation quelques mois auparavant avec la mère. Deux jours avant les meurtres, une audience au tribunal des affaires familiales avait été reportée, obligeant V. à attendre plus longtemps la conclusion d'une convention de droit de visite.