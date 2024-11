Une Belge de 41 ans violée en Ouzbékistan: "Des gens comme vous sont violés ici tous les jours", lui lance un policier

Une Bruxelloise de 41 ans a été séquestrée et violée lors d'un voyage en Ouzbékistan.

En juillet dernier, une Belge originaire de Bruxelles s’est rendue à Tachkent, la capitale ouzbèke, où elle avait prévu de rencontrer un homme connu sur Instagram depuis deux ans. Ce dernier avait réservé un logement pour leur rendez-vous. Après un moment passé ensemble, notamment à regarder un match de football, la situation a basculé, comme le rapportent nos confrères de HLN.

Une séquestration et un viol

Lorsque la femme a souhaité partir, l’homme a soudainement changé d’attitude, verrouillant la porte et dissimulant la clé. Selon le site d’information Novastan, elle a tenté de fuir mais a été violemment repoussée et empêchée de prendre la clé. Subissant des agressions sexuelles et des remarques insultantes, elle n’a pu quitter les lieux que le lendemain matin.