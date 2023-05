Une femme condamnée à deux ans de prison pour avoir emmené de force sa fille à l'étranger

Le tribunal correctionnel de Turnhout a condamné vendredi une femme de 65 ans, qui avait emmené de force sa fille majeure à l'étranger, à deux ans de prison et à une amende de 800 euros pour détention illégale ainsi que pour coups et blessures. Deux hommes d'une quarantaine et d'une cinquantaine d'années, qui avaient également participé à l'enlèvement, ont quant à eux été condamnés à des peines de prison allant jusqu'à 15 mois.