Une grenade datant de la Seconde Guerre mondiale trouvée parmi des déchets à Tenneville

"Lundi, vers 15h30, un filet de fumée s'échappant d'un petit cylindre métallique a attiré l'attention de nos collègues du site de valorisation des déchets de Tenneville", explique Idelux Environnement. L'objet, une grenade datant des années 1940, se trouvait au milieu des déchets inertes (béton, maçonneries, briques, etc.). L'alerte a ensuite été donnée auprès des autorités locales et la police a été prévenue.

L'engin explosif a été manipulé à plusieurs reprises avant d'être identifié, et "il est miraculeux que personne n'ait été blessé", souligne Idelux. L'intercommunale pointe l'importance d'effectuer correctement le tri des déchets. Elle rappelle que les piles, batteries, munitions, ou encore les grenades doivent être retirées des déchets ménagers, des appareils électroniques et des jouets en plastique destinés au recyparc. Ces objets n'ont pas non plus leur place dans les sacs bleus PMC. "Trions bien, trions mieux. Une négligence peut coûter des vies", appuie Idelux.

"En cas de découverte d'un tel type de déchets (arme, grenade, munitions, obus ou tout autre engin potentiellement explosif), il est recommandé de ne pas toucher l'objet et de contacter immédiatement la police locale. À sa demande, la SEDEE interviendra pour se débarrasser du déchet en question", peut-on lire sur le site du BEP Environnement.