Une habitation détruite par le feu à Lessines

Un incendie s'est déclaré mercredi matin dans une habitation de Ghoy, dans l'entité de Lessines (province de Hainaut). Ravagée par le feu, la maison n'est plus occupable. On ne déplore aucun blessé, ont indiqué les pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi matin, peu avant 04h00, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation du lieu-dit "Laisette" dans le village de Ghoy. Venant des casernes de Renaix, Rebaix et Leuze, trois camions-citernes, un camion-échelle, deux autopompes, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

"Cette ancienne maison à quatre façades se composait d'un rez-de-chaussée et d'un étage sur deux niveaux. À notre arrivée sur place, la toiture était déjà entièrement embrasée", a expliqué le capitaine Eric Stasik, qui a dirigé l'intervention. "L'occupante des lieux, une dame âgée vivant seule, dormait au rez-de-chaussée. Elle s'est réveillée pendant la nuit constatant qu'il n'y avait plus de courant. Elle a d'abord cru à une panne de secteur et s'est rendormie. Un peu plus tard, elle s'est réveillée et a constaté que le toit était en feu. Elle a pu quitter sa maison. Elle est indemne", a précisé l'officier.