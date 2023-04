Une personne intoxiquée après un feu de cave à Schaerbeek

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, vendredi vers 10h30, pour un feu de cave dans une maison située rue Thiéfry à Schaerbeek. Une personne a été intoxiquée par la fumée et a été évacuée vers l'hôpital. Par ailleurs, les habitants de l'immeuble concerné vont devoir être relogés.

Les pompiers sont arrivés sur place vers 10h30. "La cage d'escalier était complètement enfumée", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Nous avons donc évacué les habitants via nos échelles. Actuellement, une personne, intoxiquée par la fumée, a dû être transférée vers l'hôpital", a-t-il déclaré vendredi vers 11h20.

Au total, 14 personnes ont été évacuées, a précisé Walter Derieuw à la mi-journée. Les habitants vont devoir être relogés compte tenu de la coupure des impétrants (raccordements au gaz, à l'électricité, etc.). La police s'en chargera, en collaboration avec les services communaux.

Un poste médical avancé avait été installé dans un débit de boissons proche et la police avait instauré un périmètre de sécurité afin de faciliter le travail des secours. Les pompiers étaient présents avec trois autopompes et deux auto-échelles, ainsi qu'un SMUR et plusieurs ambulances.