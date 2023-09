La princesse Elisabeth prête serment: tous les rois de Belgique sont-ils passés par l'Ecole Royale Militaire?

La princesse Elisabeth a désormais le titre d'officier et grade de sous-lieutenant. Tous les rois sont passés par cette étape dans l'histoire de la Belgique? "Il y a une longue tradition entre l'Ecole Royale Militaire et la monarchie belge", explique sur le plateau du RTL info 13h l'historien à l'Université catholique de Louvain Vincent Dujardin." C'est Leopold 1er qui a créé cette école pour avoir une armée digne de nom." Le roi de l'époque s'est donc inspiré de l'école Polytechnique française pour lancer en 1834 son école militaire.

"Mais la moitié de nos rois n'ont pas été à l'école militaire", affirme Vincent Dujardin. "La moyenne des rois n'y a pas été: Leopold II a prêté serment comme officier et était sous-lieutenant à 11 ans, le roi Albert II n'a pas été non plus à l'école militaire même s'il avait prêté serment d'officier, il avait une formation dans la marine. Le roi Baudouin, lui, n'a ni été à l'École Royale Militaire et n'a jamais prêté serment d'officier parce qu'il est devenu prince royal et roi à 19 et 20 ans, il n'a pas eu l'occasion d'avoir la moindre formation dans le domaine militaire..."