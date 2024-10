Le prince Aymeric quitte l'École militaire: son père, le prince Laurent s’explique sur les raisons

Le prince Aymeric, l'un des fils du prince Laurent, a mis fin à sa formation à l'École des sous-officiers de Saffraanberg, en raison de difficultés en mathématiques. Son père s'est exprimé sur cette décision, soulignant les efforts d'Aymeric et le soutien de sa famille.

Fin août, les jumeaux Nicolas et Aymeric, âgés de 18 ans, avaient entamé une année préparatoire au Campus Saffraanberg, dans l'espoir d'intégrer ensuite l'École royale militaire, un parcours traditionnel dans la famille royale belge.

"Nicolas suivra l’enseignement polytechnique, car il veut devenir ingénieur. Il a un vrai don pour les mathématiques et il est très attiré par l’informatique. Par exemple, il a récemment programmé son propre jeu. Aymeric s’oriente vers les sciences sociales et militaires. Il est plutôt commercial et devra se battre davantage que Nicolas. Surtout en mathématiques", confiait le Prince Laurent mi-juillet.