Le prince Harry à Londres pour voir son père après l'annonce du cancer de Charles III

Le prince Harry, exilé aux États-Unis et en froid avec la famille royale, est arrivé mardi à Londres à la mi-journée pour rendre visite à son père, le roi Charles III, après l'annonce choc de son cancer, ont rapporté les médias britanniques.

Selon le Telegraph, le Duc de Sussex, qui a renoncé à ses obligations royales en 2020, est arrivé à l'aéroport d'Heathrow après un vol de nuit, pour rendre visite à son père dans sa résidence londonienne de Clarence House.

Après moins d'un an et demi sur le trône britannique, le roi Charles III s'est lancé dans un combat contre "une forme de cancer" non précisée, dont l'annonce provoque un choc au Royaume-Uni.