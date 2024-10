Le Roi et la Reine en France pour une visite d'Etat: voici le programme attendu pour le couple royal

Philippe et Mathilde sont d'abord attendus à Paris pour deux jours, puis se rendront à Lille.

Compétitivité, réindustrialisation, décarbonation de l'économie: le séjour de trois jours balaiera avec conférences et visites d'entreprises, notamment à Lille (nord), plusieurs grandes thématiques actuelles de l'UE, selon le palais royal belge. "Des défis communs" auxquels sont confrontés les deux pays voisins, membres fondateurs de l'Union, et par ailleurs partenaires dans l'Otan. Ils entretiennent aussi une étroite coopération en matière de défense.

Le roi des Belges Philippe et son épouse la reine Mathilde se rendent à partir de lundi en visite d'Etat en France à l'invitation du président Emmanuel Macron, pour célébrer la proximité culturelle franco-belge et la convergence de vues sur les dossiers européens.

Avec ce séjour en France, Philippe, qui règne depuis 2013 en Belgique, achève un cycle de visites d'Etat à tous les pays voisins -après Allemagne, Pays-Bas et Luxembourg- qui sont autant d'investisseurs et partenaires commerciaux de premier plan.

Mardi, le couple royal sera reçu à l'Hôtel de ville par la maire de Paris Anne Hidalgo. La dernière visite d'Etat en France d'un souverain belge remonte à 2003, quand Albert II et son épouse Paola, les parents de Philippe, avaient été accueillis par Jacques Chirac.

Philippe et Mathilde sont d'abord attendus à Paris pour deux jours: accueil militaire lundi matin à l'Arc de triomphe, suivi d'un déjeuner à Matignon avec le Premier ministre Michel Barnier. En soirée un dîner d'Etat est organisé en leur honneur à l'Elysée autour d'Emmanuel et Brigitte Macron.

La France et la Belgique partagent une frontière commune de plus de 600 km. Environ 39.000 Français se rendent chaque jour en Belgique pour travailler et 8.000 Belges font le trajet inverse, d'après les chiffres officiels communiqués côté belge. Au niveau économique, la Belgique est le premier investisseur étranger dans la région des Hauts-de-France, l'étape du dernier jour de la visite d'Etat mercredi.

A Lille, Philippe et Mathilde visiteront Euratechnologies, un incubateur de start-ups inauguré il y a quinze ans sur le site d'une ancienne usine textile. La reconversion des anciens bassins industriels est un sujet commun à la Belgique et au nord de la France.