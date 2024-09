Les Olympiens et Paralympiens honorés au stade Roi Baudouin et salués par le Roi Philippe

En ouverture de la 48e édition du Mémorial Van Damme qui se déroule pour la première fois sur deux jours en tant qu'étape finale de la Ligue de Diamant d'athlétisme, les Belges ont paradé, à pied, en vélo ou en calèche motorisée, devant les 35.000 spectateurs ayant rejoint l'enceinte bruxelloise.

Parmi les 14 médaillés des Jeux Paralympiques, 7 en or, 4 en argent et 3 en bronze et les 10 médaillés, trois en or, une en argent et six en bronze, des Jeux Olympiques, plusieurs étaient présents dont Bashir Abdi ou Noor Vidts.