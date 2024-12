Une pièce en or pur pour les 25 ans de mariage de Philippe et Mathilde : découvrez son design

C'est la première fois que les portraits de la reine Mathilde et de son époux Philippe sont représentés ensemble sur la même face d'une pièce commémorative officielle en or. L'avers de ce joyau numismatique présente en effet le double portrait du couple royal jubilaire entouré du nombre 25 et de leur monogramme commun. Ce design a été réalisé par la créatrice Iris Bruijns. Le côté face présente quant à lui le portrait du roi Philippe de profil, la valeur nominale et l'indication du pays dans les trois langues nationales.

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont passé la bague au doigt le 4 décembre 1999, soit il y a 25 ans. Entre-temps, les monarques sont les heureux parents de quatre enfants: Elisabeth (2001), Gabriel (2003), Emmanuel (2005) et Eléonore (2008).