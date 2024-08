Affaires classées: mortelle vengeance à Visé

Partager:

Le 18 avril 2014, un drame allait secouer la commune de Visé. Alors qu'ils se trouvaient dans l’allée de leur domicile, un couple de banquiers et un enfant de 9 ans sont froidement abattus par un individu armé d’un pistolet. Une histoire que la commune n’oubliera pas.

Nous sommes à la veille du week-end de Pâques, un vendredi soir tranquille. Il est un peu plus de 22h. Willie et Marie-Jeanne regardent la télévision lorsqu’ils entendent 5 ou 6 détonations. "Des pétards", se disent-ils, mais qui fait un tel bruit à cette heure ? Ils sortent dans l’allée de leur maison. Personne dans le voisinage, pas de voiture, rien. Si ce n’est une faible voix qui appelle à l'aide. Willie s’approche et distingue le corps d’une femme en position fœtale le long de la voiture de son voisin, garée au bout de l’allée. Près du coffre, un autre corps est couché sur le dos, celui d’un enfant. Dans l’obscurité, les époux Califice ne distinguent pas immédiatement la troisième victime. Madame court appeler les secours, tandis que monsieur s’accroupit auprès de sa voisine. Elle arrive à articuler quelques mots : "Trois balles", dit-elle, "j’ai mal". À lire aussi Affaires classées: Stacy et Nathalie, une deuxième affaire Dutroux à Liège Trois ambulances et deux véhicules du SMUR arrivent rapidement sur place. Mais les médecins ne peuvent déjà plus rien faire pour l’enfant, en état de mort cérébrale. Esteban avait 9 ans, il était le neveu et filleul de Carol Haid, 38 ans, consciente mais gravement blessée. Elle déclare ne pas connaître le tireur : "Il est arrivé près de mon mari, il lui a dit 'Tu te souviens de moi ?'. Ensuite, il a tiré", raconte-t-elle. Carol est transportée à l’hôpital dans un état critique. Elle décède quelques heures plus tard. Son mari, Benoit Philippens, 37 ans, est mort dans l’ambulance. Il avait été atteint par trois balles, dont une, fatale, à l’arrière du crâne.

Trois morts dans un quartier tranquille de Visé, trois exécutions, dont celle d’un enfant. Qui peut commettre de tels actes, et pourquoi ? L’enquête, qui commence, est confiée à la section homicide de la PJF de Liège. Rapidement, il apparaît que les victimes ont passé la soirée dans un restaurant de Mortroux avec un couple d’amis et les enfants de ceux-ci. La souche de paiement indique qu’ils quittent le restaurant à 22h04 pour rentrer à leur domicile. Des enregistrements vidéo récupérés chez des voisins montrent la Skoda du couple arrivant rue de Berneau à 22h18. Que se passe-t-il ensuite ? Une minutieuse enquête de voisinage apporte des renseignements contradictoires. L’enquête prend trois directions Une voisine dit avoir vu un homme traverser la rue en courant et monter dans une Mercedes ancien modèle. Une autre a été intriguée par un véhicule roulant à vive allure, tous feux éteints. Jean-Claude se souvient d’une Mercedes roulant très vite, Michel pense que le véhicule était gris, tandis qu'Olivier penche plutôt pour une VW verte... Impossible d’aboutir à une certitude, d’autant que ce soir-là, des matchs de mini-foot ont lieu au centre sportif situé à proximité du domicile des victimes. Les va-et-vient sont incessants, le parking est couvert par des caméras de surveillance, mais rien n’indique un comportement suspect. Les enquêteurs vont alors suivre trois pistes en parallèle : celles du vol, de la vengeance privée, et du différend professionnel. Le vol est rapidement exclu. Le sac à main de Carol était à ses pieds, la clé de la voiture était toujours à l’intérieur, et la porte de l’habitation n’a pas été fracturée. Tout indique que l’auteur des coups de feu attendait le retour des victimes pour les abattre. Une vengeance, sans doute, mais pourquoi ? À lire aussi Affaires classées: crime d'honneur en Belgique, la sombre histoire de Sadia Sheikh

Carol et Benoît sont banquiers : il dirige quatre agences, tandis qu’elle conseille les entreprises. Elle est appréciée pour sa gentillesse, sa disponibilité, et son empathie. Il est admiré pour sa réussite, mais se montre très exigeant et volage en privé. Ses boîtes mail regorgent de messages coquins échangés avec des employées de la banque ou avec des clientes. Une maîtresse jalouse ou un mari trompé se serait-il vengé ? Cette hypothèse va donner lieu à de très nombreuses investigations. Les emplois du temps des compagnons des maîtresses sont passés au peigne fin, et les voitures de certains sont examinées à la loupe. Des femmes qui, par le passé, se sont plaintes de harcèlement de la part de Benoît Philippens sont entendues, et des courriers anonymes le dénoncent, mais rien de concret n’émerge. Reste la piste professionnelle. Les policiers s’intéressent alors aux clients mécontents du couple de banquiers, et plus précisément aux plaintes déposées dans les agences où ils ont travaillé, ainsi qu’aux dénonciations de suspicion de blanchiment qu’ils auraient pu communiquer au fisc. En vain. Jusqu’à ce qu’ils trouvent, au domicile du couple, le dossier Troaino. Ce contentieux bancaire va les mettre sur la bonne piste. Tués pour un crédit refusé ? En mai 2011, Carol Haid, alors employée dans une agence bancaire d’Aubel, reçoit Amédéo Troiano et son épouse. Ils souhaitent ouvrir un second salon de coiffure et un solarium, et sollicitent un crédit de 175 000 euros. Carol Haid est favorable à leur demande et la transmet au niveau régional, mais la banque refuse le crédit. Carol Haid introduit un appel interne auprès du directeur de zone pour un crédit moindre, assorti d’une garantie hypothécaire fournie par le père d’Amédéo Troiano. Mais les époux sont pressés. Début juin, ils commandent des bancs solaires pour plus de 100 000 euros et signent un bail commercial de 9 ans avec un loyer mensuel de 2 500 euros. Les mois passent. Dans un courrier adressé notamment à son mari et chef, Benoît Philippens, Carol exprime son malaise, car la situation n’est pas claire. En septembre 2011, la banque refuse le prêt.